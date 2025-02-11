دوري أبطال أوروبا: خيمينيس يعيش حلم الانتقال إلى ميلان عشية عودته إلى فينورد

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : يعيش المكسيكي سانتياغو خيمينيس مهاجم ميلان الإيطالي حلم طفولته في صفوف فريقه الجديد ويأمل في السير على خطى قدواته وهو يستعد لمواجهة فريقه السابق فينورد روتردام الهولندي على ملعب الأخير دي كويب، الأربعاء في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وانتقل خيمينيس إلى صفوف ميلان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية مطلع الشهر الحالي، ليحل بدلا من المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المنتقل الى غلطة سراي التركي.

ترك المهاجم البالغ من العمر 23 عاما انطباعا جيدا لدى مشجعي "روسونيري"، فبعد أن مرر كرة حاسمة لزميله البرتغالي جواو فيليكس الوافد بدوره من تشلسي الإنكليزي في أول مشاركة لهما في كأس إيطاليا ضد روما، سجل هدفا في مرمى إمبولي السبت في الدوري المحلي.

بعد مشاركته بديلا في هاتين المباراتين، من المتوقع أن يلعب خيمينيس أساسيا في مواجهة فينورد المضطرب بعد إقالة مدربه الدنماركي براين بريسكه الذي حل بديلا من أرنه سلوت المنتقل لتدريب ليفربول مطلع الموسم الحالي.

وقال خيمينيس في مقابلة حديثة مع شبكة نادي ميلان "ثمة الكثير من المشاعر المتضاربة. بصراحة أردت أن تكون مباراة ميلان ضد فينورد لأنني لو بقيت في فينورد لكنت لعبت ضد الفريق الذي طالما حلمت باللعب له".

وتابع "لكنني الآن في ميلان وسيكون الأمر رائعا لأنني سأتمكن من رؤية عائلتي في روتردام والنادي الذي ارتبطت به حقا. إنها فرصة لتوديع الفريق الذي قضيت معه أوقاتا رائعة".

يُعتبر خيمينيس من مشجعي كرة القدم الإيطالية ومن أنصار ميلان الشغوفين منذ الطفولة وكان هدفا لبطل أوروبا سبع مرات في الصيف قبل أن يحصل النادي الشمالي على خدمات موراتا.

شغوف بميلان

وتعاقد ميلان مع خيمينيس مقابل صفقة بلغت نحو 33 مليون دولار بعد أن سجل 65 هدفا في 105 مباراة مع فينورد، وفاز في صفوف الأخير بلقب بطل هولندا عام 2023 والكأس الموسم الماضي.

قال خيمينيس "سار كل شيء تماما كما أردت. أتابع ميلان منذ صغري، هو الفريق الذي أحببته، كما شاهدت لاعبين كبار أمثال كاكا وبيكهام ورونالدينيو ورونالدو وبيرلو وغاتوزو. هذا الجيل بأكمله من اللاعبين جعل العالم يقع في حبهم".

وتابع "كان هذا حلمي دائما عندما كنت شابا وعندما اتصلوا بي قلت في نفسي +لا يمكنني تفويت هذه الفرصة+".

يملك خيمينيس صورا لنفسه عندما كان طفلا يرتدي قميص ميلان وكذلك مع لاعبه المفضل كاكا، الذي يصفه بأنه "مثال".

وخيمينيس هو كاثوليكي متدين ويقول إن كاكا ألهمه عندما تحدث معه عن إيمانه. وقال "علمت في تلك اللحظة أن ميلان هو الوجهة المناسبة بالنسبة لي".

ولد خيمينيس في بوينوس أيرس لكنه انتقل إلى المكسيك عندما كان صبيا صغيرا مع والده كريستيان الذي كان لاعب كرة قدم محترفًا ومثل أيضا المنتخب المكسيكي بعد ولادته في الأرجنتين.

ستتاح له الفرصة لتمثيل بلاده على أرضه في نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.