شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف بلاى أوف نصف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة صالة حسن مصطفى لإستضافة بلاى أوف نصف نهائى دورى سيدات الطائرة للموسم المحلى 2024 / 2025 المقرر انطلاقه يوم 21 فبراير الجارى .

ويشهد بلاى أوف نصف نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة منافسة بين الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع وادى دجلة، ويقام على يومين 21 ، 22 فبراير، وحال إقامة مباراة فاصلة تقام يوم 24 من نفس الشهر الجارى.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 12 فبراير الجاري موعدا لإجراء قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر للرجال و السيدات للموسم المحلي 2024-2025 .

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

وينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.