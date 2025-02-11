شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وغزل المحلة في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر،اليوم الثلاثاء لمواجهة غزل المحلة فى الدوري المصري على ستاد السلام، بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى المسابقة بعد الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

ويملك فريق الاهلى 26 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 21 هدف وتلقت 8 أهداف فيما يملك غزل المحلة 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.