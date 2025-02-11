شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وفاركو في الدوري قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره فاركو في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية بعدما فاز على الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز فاركو على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويملك فريق الزمالك 23 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 12 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 13 هدف فيما يملك فاركو 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.