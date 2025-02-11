شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقوم بجولة ترويجية لكأس العالم للأندية في الأهرامات والمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

يقوم مسئولو النادي الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية غداً ، الأربعاء، في الأهرامات والمتحف المصري الكبير على هامش حفل النادي لكأس العالم للأندية التي تصل القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وتقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير، وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 من الشهر ذاته ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث.

ومن المقرر أن تصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ونشر جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه على موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة من خبر الأهلي عبر موقعه الرسمي أعلنه أمس ، الأثنين، أكد فيه وصول وفد «فيفا» الرسمي اليوم الثلاثاء إلى القاهرة بصحبة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA 2025.

واعتذر جيانى إنفانتينو عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطه بالتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا التوقيت..وكان الأهلى قد وجه دعوة رسمية لرئيس فيفا لحضور هذا الحدث العالمى، حيث حرص مسئولو القلعة الحمراء على توجيه الدعوة للكثير من الشخصيات البارزة فى الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث العالمي، في مقدمتهم إنفانتينو الذى اعتذر عن عدم الحضور خلال الساعات الماضية.

كما وجه النادي الأهلي الدعوة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئسى النادي السابقين للتواجد في هذا الاستقبال.