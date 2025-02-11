شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يغيب عن الزمالك أمام فاركو ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول بالزمالك عن مباراة فريقه اليوم أمام فاركو في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى، التي تقام في الرابعة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالأسكندرية.

ورفض السويسرى جروس المجازفة باللاعب بعد تعفيه من الإصابة لعدم الجاهزية الفنية، حيث يتخوف من تكرار الإصابة ، التي عانى منها خلال الأيام الماضية بشد في العضلة الخلفية.

ويرغب جروس لتجهيز الاعب بالشكل الأمثل حتى يكون جاهز فنيا لمباراة القمة امام الأهلى المقرر لها 22 فبراير الجارى في الجولة الخامسة عشر ببطولة الدورى

كما يغيب عن الزمالك اليوم أيضا كل من ناصر ماهر بسبب الإيقاف وعبد الله السعيد بسبب إصابته فى عضلة السمانة وحمزة المثلوثى وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى بسبب إصابة الرباط الصليبى ومحمود حمدى الونش لعدم الجاهزية الفنية وأحمد فتوح بسبب آلام الركبة.