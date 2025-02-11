شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بجدول مباريات المرحلة الثانية بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة الأندية بجدول مباريات المرحلة الثانية من عمر دورى الكرة النسائية، وحددت لجنة المسابقات موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية "البطولة"، والتي ستجمع بين الـ 10 فرق الأولى في جدول الترتيب العام للمسابقة.

وتقرر أن تنطلق مرحلة الحسم 27 فبراير المقبل بمواجهتي من العيار الثقيل، ويجمع اللقاء الأول بين النادي الأهلي وزد، على أن تجمع المباراة الثانية بين الزمالك والبنك الأهلي.

وجاء الجدول كالتالى:



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