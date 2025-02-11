شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المحلة.. جراديشار يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل الأهلي، ضيفه غزل المحلة، على ستاد السلام، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء في مواجهة أخرى مرتقبة ومثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، مصطفى العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا ، حسين الشحات، إمام عاشور.

خط الهجوم : جراديشار.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.