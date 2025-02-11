شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي ينشر إحتفال إنفانتينو بإستقبال كأس العالم للأندية في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نشر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عبر حسابه على فيس بوك صورة من احتفال جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والذي رحّب خلاله الأخير بإستقبال الأهلي وفداً من الفيفا وكذلك كأس العالم للأندية خلال الساعات المقبلة.

ونشر إنفانتينو عبر موقعه على موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة من خبر الأهلي عبر موقعه الرسمي أعلنه أمس ، الأثنين، أكد فيه وصول وفد «فيفا» الرسمي اليوم الثلاثاء إلى القاهرة بصحبة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA 2025.



خالد مرتجي ينشر ستوري رئيس فيفا

واعتذر جيانى إنفانتينو عن عدم حضور الحفل العالمى الذى يُنظّمه النادى الأهلى يومي 13 و14 فبراير الجارى لاستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، بسبب ارتباطه بالتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا التوقيت.

وكان الأهلى قد وجه دعوة رسمية لرئيس فيفا لحضور هذا الحدث العالمى، حيث حرص مسئولو القلعة الحمراء على توجيه الدعوة للكثير من الشخصيات البارزة فى الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث العالمي، في مقدمتهم إنفانتينو الذى اعتذر عن عدم الحضور خلال الساعات الماضية.

كما وجه النادي الأهلي الدعوة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئسى النادي السابقين للتواجد في هذا الاستقبال.

وتقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير، وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 من الشهر ذاته ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث.

ومن المقرر أن تصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.