شكرا لقرائتكم خبر عن "أون سبورت" تكشف عن بروموهات برامجها الرمضانية تحت شعار "اللعبة اتغيرت" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة "أون سبورت" عن مجموعة من البروموهات الخاصة ببرامجها المقرر عرضها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضم كوكبة من نجوم الرياضة والإعلام.

وتأتي هذه الخطوة تحت مظلة "الشركة المتحدة للرياضة"، التي تسعى لتقديم محتوى رياضي مميز ومختلف خلال الشهر الكريم، تحت شعار "اللعبة اتغيرت"، في إشارة إلى التطوير الكبير الذي تشهده القناة وبرامجها.

ومن المنتظر أن تتنوع البرامج بين التحليلات الرياضية، واللقاءات الحصرية مع نجوم الرياضة، إلى جانب محتوى ترفيهي لجذب المشاهدين خلال الشهر الفضيل.