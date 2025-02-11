شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة فاركو اليوم بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحل نادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي فاركو فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقود صافرة عبد العزيز السيد مباراة فاركو أمام الزمالك، ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله كحكمين مساعدين.

ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع، ويجلس على تقنية الفيديو محمد الشناوي، ويعاونه الحكم المساعد شهاب راشد.

وإجمالا قاد عبد العزيز السيد تسعة مباريات للزمالك من قبل، فاز الأبيض في ستة وهُزم مرتين وتعادل فى لقاء وحيد.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لا سيما من جانب جماهير الزمالك، التي تساند فريقها بقوة في كل المباريات.

سيتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين قبل وبعد المباراة.