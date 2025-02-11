شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة فاركو اليوم بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:30 م
يحل نادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي فاركو فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقود صافرة عبد العزيز السيد مباراة فاركو أمام الزمالك، ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله كحكمين مساعدين.
ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع، ويجلس على تقنية الفيديو محمد الشناوي، ويعاونه الحكم المساعد شهاب راشد.
وإجمالا قاد عبد العزيز السيد تسعة مباريات للزمالك من قبل، فاز الأبيض في ستة وهُزم مرتين وتعادل فى لقاء وحيد.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لا سيما من جانب جماهير الزمالك، التي تساند فريقها بقوة في كل المباريات.
سيتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين قبل وبعد المباراة.
يدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في اثنتين، بينما تعرض للخسارة في 3 مباريات. ويسعى الفريق بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواصلة الانتصارات بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي بهدفين دون رد.
في المقابل، يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 4. ويأمل الفريق السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتحسين مركزه في جدول الترتيب.
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