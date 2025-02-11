شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية جديدة لناشئات "سيتى كلوب" فى بطولة الجيزة للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب أندية "سيتي كلوب" للسباحة منافساته فى مسابقات مرحلة 12 سنة في بطولة الجيزة الشتوية بالفوز بميدالية برونزية أحرزتها إيرام أحمد محمود ناشئة سيتي كلوب كفر الشيخ في سباق 100 متر حرة.



وكان ناشئو سيتي كلوب قد اختتموا مرحلة 11 سنة في المركز الخامس برصيد 3 ميداليات بواقع فضيتين أحرزهما عز الدين عبد الفتاح في سباق 50 متر ظهر ، وحمزة أحمد غرابة في سباق 100 حرة، كما أحرز اللاعب نفسه ميدالية برونزية في سباق 200 متر صدر.



وكانت أسرة سباحة سيتي كلوب قد شاركت في البطولة التي تستمر حتى 22 الجاري في إطار سياسة قطاع الرياضة في المجموعة ببناء جيل جديد من الناشئين بهدف تكوين قاعدة رياضية تخدم المنتخبات الوطنية والمستوى الأول في السنوات المقبلة تنفيذاً لدورها المجتمعي والمساهمة في تشكيل مستقبل أفضل للرياضة المصرية في جميع اللعبات وبكل المحافظات التي تنتشر بها فروع سيتي كلوب.



لاعبة سيتى كلوب