شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف الفرق بين عقوبة إيقاف ناصر ماهر والشحات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير، أنه يشعر بالضيق لما فعله ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك خلال مباراة الفريق السابقة امام الاسماعيلى والذى تسبب لتعرضه للإيقاف 3 مباريات.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حاجة مضيقانى أنك يا ناصر أخدت إيقاف بلا سبب وبلا أدنى مبرر " ، مضيفا أن ناصر ماهر غائب منذ فترة وعندما عاد و اعتمد عليه الجهاز الفني فى ظل الإصابات التي يعانى منها الفريق فهذا لايصح .

وأضاف شوبير أن هناك أشياء لاتمر بسهولة، فأنت لاعب في نادى الزمالك فلماذا تفعل ذلك؟..مضيفا أن هناك من يقول ننتظر لعدم اعلان العقوبة حتى يتم تقليلها لمباراتين ويستطيع المشاركة في مباراة الأهلى ، فهذا لا يصح طبعا كيف يتم ذلك في وجود لائحة، فعندما نطبق اللائحة نريح ونرتاح.

وأشار شوبير أنه لا مقارنة بين موقف ناصر ماهر، وموقف حسين الشحات لأن ببساطة حسين الشحات في الموسم الماضى ، فاللائحة لم تكن قد تم وضعها، ولكن موقف ناصر ماهر فهذه لائحة جديدة.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ12، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025، ومن بينها ناصر ماهر عبدالحميد لاعب فريق الزمالك لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك وبسبب الأعتداء على لاعب من فريق الخصم بدون كرة.