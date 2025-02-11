شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك قبل مواجهة فاركو اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس، على مدار الأيام الماضية، على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 12.

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سبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك فى ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة فى 6 مباريات فقط.

سجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

حقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.