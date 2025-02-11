شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر على رأس غيابات الزمالك أمام فاركو بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد عدد من اللاعبين، منهم للإصابة أو الإيقاف، والبعض الآخر لوجهة نظر فنية.

يأتى على رأس غيابات الزمالك ناصر ماهر بسبب الإيقاف وعبد الله السعيد بسبب إصابته فى عضلة السمانة وحمزة المثلوثى وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى بسبب إصابة الرباط الصليبى ومحمود حمدى الونش لعدم الجاهزية الفنية وأحمد فتوح بسبب آلام الركبة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز حيث يعتمد جروس على تألق الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي في الفترة الأخيرة، فيما يغيب ناصر ماهر للإيقاف بسبب الطرد في المباراة الأخيرة وحمزة المثلوثى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى ويستمر غياب أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى بسبب الرباط الصليبى.

فى المقابل يتطلع أحمد خطاب المدير الفني لفاركو لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك اليوم، لمواصلة الانتفاضة التى صنعها برفقة لاعبيه فى جدول المسابقة هذا الموسم، ويأمل الجونة فى تحسين أدائه الدفاعى حيث تلقت شباك الفريق البرتقالى 16 هدفا في 12 مباراة.

وكثف أحمد خطاب في الفترة الماضية تدريباته للمهاجمين لمنح التأثير الكافي لهم، من أجل استغلال أنصاف الفرص والوصول لمرمى المنافسين بسهولة.

وشدد خطاب في حديثه مع لاعبيه قبل مواجهة الزمالك لسعيه لإنهاء مباريات الفريق فى الدور الأول ضمن التسعة الأوائل حتى يستطيع اللعب بهدوء بعيدا عن مراكز الهبوط، خاصة أن مباريات الهبوط ستكون أصعب بكثير.