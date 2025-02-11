شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية على معلول.. ومشاركته فى المباريات قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

أصبح التونسى على معلول لاعب الأهلى جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات المقبلة، خاصة بعد قيد اللاعب فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى، لكن القرار النهائى بيد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى.

وانتظم على معلول فى تدريبات الأهلى الجماعية منذ 5 أسابيع، وبات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، لكن يبقى دخوله قائمة المباريات وجهة نظر فنية من قبل كولر، باعتباره صاحب القرار في ضم اللاعب أو استمرار استبعاده من قائمة المباريات.

ويتبع كولر أسلوبا معينا في الدفع باللاعبين العائدين من المباريات، حيث لا يشركهم إلا عند الوصول إلى رتم ونسق معين من الجاهزية الفنية، ويكون على نفس المستوى البدني والفني الذي وصل له باقي اللاعبين، حتى ينال ثقة المدرب السويسري وينضم لقائمة المباريات الرسمية.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على استمرار السلوفينى جراديشار في قيادة هجوم الفريق فى التشكيل الأساسى فى مباراة غزل المحلة اليوم بالدورى.

وشارك جراديشار أساسياً فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام بتروجت، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ونجح فى تسجيل هدف.

وفرض جراديشار نفسه نجما فى الأهلي بفضل بدايته المدوية التي شهدتها رحلته مع الفريق الجديد في 3 مباريات فقط شارك فيها حتى الآن برفقة المارد الأحمر، فى ظل غياب الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق الأساسى بسبب الإصابة.

وتعاقد النادي الأهلي مع السلوفيني نيجك جراديشار في الميركاتو الشتوي الأخير بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.