شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة غزل المحلة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى

ومن جانبه طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بمواصلة العروض القوية لمواصلة حملة الدفاع عن لقب الدورى المصرى الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالى.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 148 مباراة، فاز فى 102 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 293 هدفا وتلقت شباكهم 117، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.