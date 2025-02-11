شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثى على القمة.. ترتيب جدول الدورى قبل انطلاق الجولة الـ13 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، بإقامة 3 مباريات قوية؛ تجمع بتروجت مع سموحة وفاركو مع الزمالك والأهلى مع غزل المحلة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدورى الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ترتيب بطولة الدورى الممتازمواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدورى المصرى

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة & بتروجت.. 4 عصراً

الزمالك & فاركو..4 عصراً

الأهلى & غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة & الإسماعيلى..4 عصراً

زد إف سى & سيراميكا..4 عصراً

المصري & البنك الأهلى ..7 مساء

بيراميدز & حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت & طلائع الجيش ..4 عصراً

إنبى & الاتحاد السكندري..7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرى.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

ويضم الدورى 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدورى المصرى فى الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدورى يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دورى من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.