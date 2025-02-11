الامارات | صديق محمد صلاح يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل نجم ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شن لاعب ليفربول السابق، المدافع الكرواتي ديان لوفرين، هجوماً قاسياً على إدارة "الريدز"، بسبب موقفهم من تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح.

قال ديان لوفرين في تصريحات لموقع وين وين الإيطالي: "ليفربول لا يحترم "الملك المصري" بالشكل الكافي، ما يجعله مرشحاً للرحيل بشدة".

وأضاف: "يجب أن أكون حذراً فيما سأقوله الآن، لأنني أعرف الكثير من الأمور، الجميع يريد استمراره، وأنا شخصياً أريد ذلك أيضاً".

وتابع: "اتصلت به في أحد الأيام وقلت له "مو"، عليك أن تفكر في نفسك، انظر إلى كل ما قدمته لهذا النادي وما زلت قادراً على تقديمه، وفي النهاية توصلت إلى استنتاج أن النادي لا يحترمه بما يكفي، أو على الأقل ليس بالقدر الذي يعتقد أنه يستحقه".

ويعيش محمد صلاح حالة تألق في الموسم الجاري، وهو الأكثر مساهمة في الأهداف في بطولات الدوري الخمسة الكبرى برصيد 44 مساهمة، وسجل 26 هدفاً وصنع 18 هدفاً في 34 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول، وهو هداف الدوري الإنجليزي والأكثر صناعة للأهداف.

وأكد لوفرين: "لا توجد لاعب لديه إحصائيات مثل محمد صلاح، ليس فقط هذا الموسم، بل على مدار آخر 5-6 مواسم متتالية، إنها ليست مجرد أرقام مبهرة، بل جنونية، وأعتقد أنه لا يحصل على الاهتمام الكافي رغم هذه الأرقام، لأنه لو كان ميسي أو رونالدو لرأينا الحديث يومياً عن سبب عدم تجديد عقده، ولماذا لم يتم تقديم العرض المناسب له، لكن للأسف، أعتقد أن محمد صلاح لا يحصل على هذا الاهتمام".

واستطرد: "أعتقد أنه أقرب إلى الرحيل، أعني أنه أقرب إلى الرحيل منه إلى البقاء في الوقت الحالي، هذا إحساسي بالأمر، أتمنى أن تتغير الأمور، لأنني بصراحة أتمنى له الأفضل، لكن في النهاية، نعم المال عامل مهم، لكنه يستحق أكثر من المال".

واختتم: "البعض سيقول إنه سيبلغ 33 عاماً، لكن انظروا إلى رونالدو إنه في الـ40 وما زال يلعب، محمد صلاح لا يزال يسجل الأهداف، ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة، وما زال يلعب في المنتخب، فما المشكلة إذن؟، إنه أصغر من كريستيانو بـ 7 أو 8 أعوام".