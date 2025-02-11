شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتوجه إلى الغردقة اليوم لخوض مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الرابعة عصر غد، الأربعاء باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير، ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة الفريق التى تتوجه للجونة لدخول معسكر مغلق الليلة، والتى يغيب عنها محمد حسن بسبب إصابته بقطع فى وتر أكيليس.

وعكف حمد إبراهيم ، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، على استكشاف فريق الجونة بمشاهدة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري ؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات المحلية .

وجدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الثقة فى حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الزمالك بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وأكدت الإدارة أن الظروف التي يمر بها الفريق تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف المدير الفني، بجانب أن هناك أخطاءً تحكيمية تؤثر على مسيرة الفريق، وأدت إلى خسارة الدراويش من طلائع الجيش والزمالك.

فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساءعلى استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

فى سياق أخر، ينتظر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رد اتحاد الكرة بشأن خطابه المرسل بطلب إيقاف الحكمين نادر قمر الدولة وطارق مجدي، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام طلائع الجيش فى مسابقة الدوري.

وأرسل الإسماعيلي، خلال الأيام الماضية، خطاباً لاتحاد الكرة أعرب فيه عن بالغ استيائه ما وصل إليه حال المنظومة التحكيمية فى مصر.

وأوضح النادي، فى خطابه لمسئولي الاتحاد، أنه لن يتهاون مستقبلًا مع أي قرارات خاطئة تعطل مسيرة الفريق في مسابقة الدوري، حتى لو استدعى الأمر الانسحاب من المسابقة.