شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه بتروجت فى افتتاح مباريات الجولة 13 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا بتروجت وسموحة فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، فى افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية لرغبة كل فريق فى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حجز مراكز متقدمة فى جدول الدوري.

ويدخل بتروجت المباراة محتلاً المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاءات.

بينما يدخل فريق سموحة اللقاء محتلاً المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوربي المصري برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى لقاءين بينما خسر 6 مباريات.

ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع: بركات حجاج، هشام حافظ، عبدالرحمن عامر، مصطفى ميدو،خط الوسط: محمد متولي كناريا، عبد الكبير الوادي، شريف رضا، خط الهجوم: صامويل امادي، محمد سالم، ومحمود صابر.

على الجانب الآخر، يبدو التشكيل المتوقع لبتروجت كالتالي: حراسة المرمى: عمر صلاح،خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - توفيق محمد - أحمد بحبح،خط الوسط: محمد عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي، خط الهجوم: جابريل شيكودي - بدر موسى - وزياد فرج.

ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، للعودة للانتصارات وذلك بعد الخسارة فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي، بينما يتطلع أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة لنفس الهدف بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الماضية.