شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الثلاثاء فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء؛ لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ موقف الأهلى وغزل المحلة في الدوري

يمتلك فريق الأهلى 26 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 21 هدفاً وتلقت 8 ، فيما يمتلك غزل المحلة 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 19.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى وغزل المحلة فى الدوري

فاز الأهلى على بتروجت بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما فاز غزل المحلة على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3__الأهلى يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.90 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى وغزل المحلة

97 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 55 انتصارا، فيما حقق الغزل 12 فوزا، وتعادل الفريقان فى 30 مواجهة، وسجل لاعبو الأهلى 133 هدفاً وتلقت شباكه 56.

وانتهت آخر مباراة جمعت الاهلى مع غزل المحلة بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

5- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 148 مباراة، فاز فى 102 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 293 هدفا وتلقت شباكهم 117، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز(5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.