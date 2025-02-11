شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة والزمالك يلتقى هليوبوليس فى دورى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد، والتي يشارك بها 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة في أبرز مباريات الجولة الثانية، بينما يلتقي الزمالك مع هليوبوليس.

ويأتي جدول مباريات الجولة الثانية كما يلي:

سموحة × الأهلي - 6 مساء - صالة سموحة

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 6 مساء - صالة طلائع الجيش

الزهور × سبورتنج - 6 مساء - صالة الزهور

هليوبوليس × الزمالك - 7 مساء - صالة نادي هليوبوليس بالشروق.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، ويليه الأهلي في المركز الثاني بـ9 نقاط، بينما ينفرد طلائع الجيش بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسموحة في المركز الرابع بـ6 نقاط، ويأتي البنك الأهلي خامسا بـ4 نقاط، بينما سبورتنج في المركز السادس بـ3 نقاط، أما هليوبوليس فيتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز السابع، ويتذيل الزهور الترتيب بدون رصيد من النقاط.