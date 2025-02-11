شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه المصرى.. والطيران مع إنبى فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الثانية بالمرحلة الثانية بدورى الكرة النسائية اليوم، الثلاثاء، والتي تُقام لتحديد الفريق الهابط للدرجة الأدنى، وفقا لنظام المسابقة للموسم الحالي 2024 – 2025.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع المصرى في الواحدة ظهر اليوم، بينما يواجه فريق الطيران نظيره إنبى، ويلعب الجونة مع اتحاد بسيون في الثانية والنصف ظهرا، بينما لن يشارك فريق بالم هيلز فى هذه الجولة.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.