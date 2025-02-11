شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو اليوم الثلاثاء فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ موقف الزمالك وفاركو فى جدول الدوري

يمتلك فريق الزمالك 23 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 12 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16.

2_ الزمالك يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.40 مليون يورو.

3_ نتيجة آخر ظهور للزمالك وفاركو فى الدوري

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية، بعدما فاز على الإسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز فاركو على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4_ تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو

8 مباريات جمعت الزمالك مع فاركو قبل لقاء اليوم بواقع (6 مباريات بالدورى المصرى ولقاء بكأس مصر ولقاء بكأس الرابطة)، حقق الفارس الابيض ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع فاركو بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

5_ أرقام جروس مع الزمالك

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 12.

سبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك فى ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة فى 6 مباريات فقط.

سجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

حقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.