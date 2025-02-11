شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا وشادى وحسام.. مهاجمون يبحثون عن بوابة التألق فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" تراجع مستوى بعض المهاجمين بشكل كبير، رغم تألقهم فى المواسم الماضية وتقديمهم مستويات قوية، ما أدى إلى انتقالهم إلى الأهلى والزمالك قبل مغادرة القطبين بحثاً عن المشاركة.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين ..

_ شادى حسين

شارك شادى حسين مهاجم فريق زد هذا الموسم فى 13 مباراة وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

_ حسام حسن

يسعى حسام حسن لاستعادة مستواه المعهود مع فريق مودرن سبورت المنتقل إليه حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وشارك في 13 مباراة مع فريق سموحة، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

_ النيجيري جون إيبوكا

ظهر النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق المصرى البورسعيدى الجديد عقب الانتقال من فريق سيراميكا في 3 مباريات هذا الموسم فقط دون تسجيل أهداف.