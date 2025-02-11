شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة المصري في الدوري، ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني للفريق خطة مواجهة المصري، وكان طارق مصطفى اطمأن على جاهزية أحمد ياسر ريان، بعد مشاركته في المباراة الماضية أمام زد، وتسجيله هدف الفريق خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المصري فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.

واكتفى فريق البنك الأهلي بالتعاقد مع صفقة وحيدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد ضم حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادماً من بترول أسيوط.

من جانبه، علق طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على تعادل فريقه مع زد بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري

وقال طارق مصطفى، في تصريحات صحفية عقب المباراة، مواجهة زد كانت قوية للغاية، وكلا الفريقين سعى لخطف الثلاث نقاط، ولاعبو فريق البنك الأهلى لديهم رغبة حقيقية وطموح كبير وإصرار على الوصول لأفضل مكانة فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز الصعب جدا هذا الموسم.

أضاف: رغم الغيابات الكبيرة اليوم فى فريقى إلا ان جميع اللاعبين يقدمون أداء متميز، لا وقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة المصرى المقبلة.