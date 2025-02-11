شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: القناة مع الأهلى وطلائع الجيش مع الزهور وسبورتنج مع إيسترن كومبانى بالمجموعة الأولى، فيما يلتقى الطيران مع الزمالك، والاتحاد السكندرى مع بتروجت، وسموحة مع هليوبوليس فى المجموعة الثانية.

ويخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، لإقامة السوبر المصرى للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 فى شهر مارس المقبل، ولكن لم يتم حتى الآن الاستقرار على إقامته فى القاهرة أو خارج البلاد.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

وينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.