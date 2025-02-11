الامارات | صفية الصايغ تتزيّن بالفضة في «آسيوية الدراجات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت نجمة المنتخب الوطني للدراجات، صفية الصايغ، الميدالية الفضية لسباق فردي ضد الساعة للسيدات في البطولة الآسيوية للطريق المقامة حالياً في تايلاند، رافعة رصيد الإمارات إلى ميداليتين مع ختام اليوم الثاني من البطولة.

وكان دراج المنتخب، محمد المطيوعي، قد فاز بالميدالية الذهبية لسباق تحت 23 سنة في اليوم الأول من البطولة.

ونجحت صفية الصايغ في احتلال المركز الثاني، بعد أن قطعت مسافة السباق 32.1 كم بزمن 43:50 دقيقة، متأخرة بفارق دقيقة عن بطلة أوزبكستان، يانين كوشكوفا، التي فازت بالميدالية الذهبية، فيما حلت اليابانية توسياكا في المركز الثالث.

وتخوض الصايغ سباق الفردي العام للسيدات، السبت المقبل، في ختام مشاركاتها بالبطولة.

وحصل لاعب منتخب الشباب، يوسف أميري، على المركز الرابع في سباق فردي ضد الساعة للشباب، وذلك في أول مشاركة له بالبطولات الآسيوية والخارجية، بمشاركة 18 لاعباً من مختلف الدول الآسيوية.

ويخوض لاعب المنتخب، راشد البلوشي، اليوم، سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 42.7 كم، ويهدف إلى تحقيق إنجاز جديد بعد أن نجح في الفوز بالقميص الأحمر في طواف الشارقة الدولي للدراجات.

. الصايغ تأخرت بفارق دقيقة عن بطلة أوزبكستان يانين كوشكوفا.

. يوسف أميري حصل على المركز الرابع في سباق فردي ضد الساعة للشباب.