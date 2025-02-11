الامارات | فوز غنتوت وجهانجيري في كأس البولو الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق غنتوت فوزاً ثميناً على فريق الإمارات بالهدف الذهبي، بعد أن تعادلا في الأشواط الخمسة 9-9، في مباراة حبست الأنفاس ضمن منافسات كأس البولو الذهبية، ليحقق العلامة الكاملة من انتصارين، قاطعاً نصف الطريق نحو التأهل للمباراة النهائية.

وفي مباراة ثانية، تغلب جهانجيري على بنجاش 7-5، ليلحق بالذئاب والحبتور والإمارات ولكل منها نقطتان من فوز واحد.