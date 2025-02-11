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الامارات | فوز غنتوت وجهانجيري في كأس البولو الذهبية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | فوز غنتوت وجهانجيري في كأس البولو الذهبية 1/2
  • الامارات | فوز غنتوت وجهانجيري في كأس البولو الذهبية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز غنتوت وجهانجيري في كأس البولو الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق غنتوت فوزاً ثميناً على فريق الإمارات بالهدف الذهبي، بعد أن تعادلا في الأشواط الخمسة 9-9، في مباراة حبست الأنفاس ضمن منافسات كأس البولو الذهبية، ليحقق العلامة الكاملة من انتصارين، قاطعاً نصف الطريق نحو التأهل للمباراة النهائية.

وفي مباراة ثانية، تغلب جهانجيري على بنجاش 7-5، ليلحق بالذئاب والحبتور والإمارات ولكل منها نقطتان من فوز واحد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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