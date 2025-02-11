هبة عبوك: لن أعود للحياة مع أشرف حكيمي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: في تطور جديد لعلاقة النجم الكروي المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، وطليقته الممثلة الاسبانية هبة عبوك (تونسية ليبية الأصل)، أكدت أنها لن تعود للحياة مع حكيمي.

عبوك علقت عبر صفحات صحيفة ماركا الاسبانية على تصريحات زوجها السابق المغربي حكيمي بشأن قرار انفصالهما، عقب اتهام اللاعب المغربي بالتورط في اغتصاب فتاة قبل عامين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأبدى حكيمي خلال مقابلة أجراها مؤخرا، أسفه لقرار الانفصال عن هبة عبوك مؤكدا أنه القرار الأصعب في حياته.

وحاصر الصحفيون هبة عبوك بالتساؤلات حول ردها على أشرف حكيمي وذلك أثناء ظهورها في مهرجان جوائز "غويا 2025" بمدينة غرناطة الإسبانية.

وقالت هبة عبوك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إنه والد أطفالي وليس لدي ما أقوله".

وأضافت: "لا أريد التحدث، لكن الحياة مليئة بالتقلبات والمنعطفات، كما قلت هو والد أطفالي وعلاقتي به إيجابية للغاية، ولكن بالنسبة لأطفالي وأيضا بالنسبة للصحة النفسية للجميع من المهم إغلاق الأمور بشكل صحيح والأفضل ألا نعود مجددا للحياة سويا".