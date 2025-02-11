شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستكشف البنك الأهلي من بوابة زد قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على دراسة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي في الدوري، وآخرها مواجهة زد بالجولة 12، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى قبل مواجهة الدوري.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته عصر اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشرة من الدوري، والتي تجمعه بالبنك الأهلي، في السابعة مساء غداً الأربعاء، باستاد السويس الجديد.

وكان علي ماهر ، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.