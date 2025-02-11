شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الثلاثاء فى الدوري المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة السويسرى جروس اليوم، الثلاثاء، لمواجهة فاركو، المقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وركز الجهاز الفني للزمالك، على مدار الأيام الماضية، على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناءً خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو في دوري nile

مباراة الزمالك وفاركو تقام فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.