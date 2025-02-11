شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الأفضل للاعبين المغاربة فى الدوري بعد انضمام صلاح مصدق للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك ضم المدافع المغربي صلاح الدين مصدق ، بعد اجتيازه الكشف الطبي، وبذلك يشهد الدوري المصري الممتاز عبر تاريخه مشاركة مجموعة من اللاعبين المغاربة الذين تركوا بصمات مميزة فى مختلف الأندية، وفيما يلي تشكيل أبرز هؤلاء اللاعبين في تاريخ الدوري المصري:

في حراسة المرمي: عبد القادر البرازي حارس مرمي الإسماعيلي السابق

في الدفاع.. أشرف داري مدافع الأهلي، وبدر بانون مدافع الأهلي السابق، ويحيي عطية الله ظهير أيسر الأهلي، ومحمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز.

في خط الوسط .. وليد الكرتي لاعب بيراميدز، وأشرف بن شرقي لاعب الأهلي، ومحمد أوناجم لاعب الزمالك السابق، ومحمود بنتايج لاعب الزمالك، وأحمد بلجاج لاعب سيراميكا.

وفي الهجوم.. وليد أزارو لاعب الأهلي السابق.