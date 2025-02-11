بطولة إيطاليا: إنتر يأثر من فيورنتينا ويقترب من نابولي

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : ثأر إنتر حامل اللقب من ضيفه فيورنتينا وتغلب عليه 2 1 الإثنين في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مقلصا الفارق مع نابولي المتصدر إلى نقطة واحدة.

سجل لإنتر الكرواتي مارين بونغراتشيتش بالخطأ في مرمى فريقه (28) والبديل النمسوي ماركو أرناوتوفيتش (52) ورونالدو ماندراغورا (44 من ركلة جزاء) لفيورنتينا.

كان إنتر أمام فرصة ذهبية للحاق بنابولي إلى الصدارة حين التقى فيورنتينا الخميس الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة، بعدما توقفت قبل شهرين نتيجة تعرض لاعب "فيولا" إدواردو بوفي لأزمة قلبية.

لكن فريق المدرب سيموني إنزاغي عاد من فلورنسا بهزيمته الثانية هذا الموسم بسقوطه القاسي بثلاثية نظيفة، ما أبقى نابولي وحيدا في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن "نيراتسوري"، قبل أن يرفع هذا الفارق إلى أربع نقاط مع تعادل الفريق الجنوبي مع أودينيزي 1 1 الأحد.

ورفع "نيراتسوري" رصيده إلى 54 نقطة بتحقيقه فوزه السادس عشر في الدوري، فيما تجمّد رصيد الـ"فيولا" عند 42 نقطة في المركز السادس، بعدما كان قادرا على تخطي لاتسيو الرابع بفارق الأهداف لو حقق الفوز.

ويخوض إنتر مباراة الأسبوع المقبل، إذ ينتقل الأحد إلى تورينو لمواجهة غريمه يوفنتوس.

هدّد البرازيلي كارلوس أغوستو مرمى فيورنتينا بكرة مرت قريبة من القائم الأيسر بعدما وصلته من ركنية (21).

وكان الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس قريبا من افتتاح التسجيل برأسية وصلته من ركنية أيضا، لكنه ضربت بالعارضة (24).

واضطر مدرب إنتر إنزاغي إلى استبدال مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام بسبب إصابة بدت غير خطيرة، معطيا الفرصة لأرناوتوفيتش (28).

ومن ركنية اعترض على احتسابها لاعبو فيورنتينا لخروج الكرة من الملعب، وصلت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء حاول بونغراتشيتش إبعادها عن مارتينيس لكنه حوّلها إلى المرمى بالخطأ (28).

وحاول أرناوتوفيتش تسجيل الثاني سريعا بتسديدة من الجهة اليمنى لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا أبعدها (31).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفيورنتينا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، بعدما لمس ماتيو دارميان الكرة بيده.

وأعطى ماندراغورا التعادل للضيوف من ركلة الجزاء مسجلا هدفه الأول في الدوري هذا الموسم (44).

ولم يخيّب البديل أرناوتوفيتش آمال مدربه عليه فسجل الثاني برأسية إثر عرضية من أوغوستو (52).

حاول نيكولو باريلا تأكيد الفوز بتسديدة من ركلة حرة مباشرة مرت قريبة إلى القائم الأيمن (57)، ثم جرّب مارتينيس برأسية بعد ركنية جديدة لكنها كانت قريبة من القائم الأيمن (63).