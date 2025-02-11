شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. ميكالى يتلقى عرضا من أحد الأندية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبى عرضاً من أحد الأندية الليبية، حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتبط فيه اسم الخواجة بتولى تدريب الزمالك.

وأبدى ميكالى موافقة مبدئية على تولى تدريب الفريق الليبي، خاصة أن العرض الذى تلقاه مُرضٍ بالنسبة له من الناحية المادية، وستشهد الأيام المقبلة وضع الرتوش النهائية بين المدرب ومسئولى النادى الليبي.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة قد توصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلى روجير ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب، لإنهاء التعاقد معه، وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها فى العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضى، والتى تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائى.

ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائى مقسماً إلى 6 أقساط شهرية بدأت من أول فبراير الجاري.