شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. فلامنجو البرازيلى يفاجئ الأهلي ويخطف برونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 11 فبراير 2023 ، خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

اعتمد مارسيل كولر فى التشكيل الأساسي على خالد عبد الفتاح ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم، على حساب محمد هاني وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود متولي.

وبدأ الفريق البرازيلي التسجيل مبكرا فى الدقيقة الحادية عشرة من المباراة، بتسديدة من غابرييل باربوسا، عندما حصل على ركلة جزاء بسبب عرقلة علي معلول للاعب فلامنغو.

وفي الدقيقة السابعة والثلاثين، تمكن لاعب الأهلي أحمد عبد القادر من تحقيق التعادل، ثم أضاف هدف التقدم الثاني فى الدقيقة 60. واضطر الأهلى لإكمال المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد خالد عبد الفتاح فى الدقيقة التاسعة والستين.

وأثر النقص العددي بشكل ملحوظ على الأهلي، فتلقت شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم هدفا ثالثا في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء مرة أخرى، ثم جاء هدف رابع في الوقت بدل الضائع.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.