شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يظهر بقناع طبى مؤقت فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

وفر الجهاز الطبي للأهلي قناعا طبيا مؤقتا يرتديه المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأحمر، عقب تعافيه من الإصابة والانتظام في تدريبات فريقه، لحين تصميم قناع خاص باللاعب عقب تلاشي الورم على منطقة الوجه بشكل كامل.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة بكسر في عظمة الوجه وخضع لعملية جراحية من أجل تثبيت الكسر، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

على جانب آخر، يعكف الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، بقيادة أحمد جاب الله، على تجهيز الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة الزمالك بالدوري المصري، المقرر لها 22 فبراير الجاري.

ويواصل وسام أبو علي الغياب عن فريقه فى مباراة غزل المحلة المقرر لها اليوم الثلاثاء بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية.

ورفض الجهاز الطبى للأهلى فكرة الاستعانة بالمسكنات لعلاج الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل اللحاق بمباريات الفريق.

وأكد الجهاز الطبى أن وسام أبو علي لن يكون جاهزاً فى الوقت الحالى، وحال المُجازفة به ستتفاقم إصابته، بعدما تعرض لشد عضلى قبل مواجهة فاركو فى الدورى وحرمه من المشاركة فى اللقاء الذى تعادل فيه الأهلى بهدف لمثله، كما غاب عن مباريات بيراميدز ومودرن سبورت وبتروجت.