شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات اليوم الثلاثاء، حيث تم تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة الثلاثاء فى الأسبوع الـ13 بالدورى المصرى، على أن يدير الحكم عبد العزيز السيد مباراة الزمالك وفاركو اليوم فى نفس الجولة.



حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة

حكام مباراة بتروجت وسموحة

حكام مباراة بتروجت وسموحة

حكام مباراة الزمالك وفاركو

ويترقب الشارع الرياضي المصري، انطلاق الجولة 13 من منافسات دوري NILE لموسم 2024-2025 اليوم الثلاثاء، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة والندية، وهي صدامات مهمة بين فرق تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب وأخرى تسعى للمنافسة على اللقب.

ومن أبرز هذه المواجهات المنتظرة في أول أيام الجولة، لقاء سموحة مع بتروجت في الرابعة عصر الثلاثاء، واستضافة الزمالك لفاركو في نفس الموعد، ومواجهة الأهلي مع غزل المحلة في السابعة مساء.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.