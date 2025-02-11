شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: ناصر ماهر لا يستحق الطرد أمام الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، إن ناصر ماهر لاعب الزمالك لا يستحق الطرد في مباراة الإسماعيلي، ولاعبو الدراويش لديهم القدرة على استفزاز لاعبي المنافس.

وأضاف ياسر ريان، خلال تصريحات تليفزيونية: "ناصر ماهر لم يخرج عن النص ضد لاعب الإسماعيلي بدون سبب".

وتابع: "محمد يوسف حقق نتائج مميزة مع حرس الحدود، والفريق يلعب كرة جماعية ومحمد يوسف نجح في تكوين فريق قوي".

واستطرد: "مصطفى أبو الخير أحد أولادي وهو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات مزيج بين أكرم توفيق ومروان عطية".

واختتم: "إنبي والجونة ومودرن سبورت ومعهم غزل المحلة سيستمرون في المعاناة حتى نهاية الموسم".