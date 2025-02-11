الامارات | العين.. أعلى قيمة وأكثر تتويجاً وأقوى هجوماً والنتائج «غير مُرضية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتلي فريق العين قائمة الأعلى قيمة سوقية بين أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بقيمة تبلغ 45.23 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، ويعد الأكثر تتويجاً بلقب البطولة (14 مرة)، ويسيطر على أغلب الإحصاءات بعد مرور 15 جولة، ويقدم أداء هجومياً مذهلاً، لكن «الزعيم» يفتقر إلى التوازن الكافي، ما يجعل كل هذه الأرقام حتى الآن «لا تشفع له» ليكون منافساً حقيقياً على لقب الدوري هذا الموسم.

ويتصدر «الزعيم» قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف بالمشاركة مع شباب الأهلي «المتصدر»، ويسيطر لاعبوه على قوائم الهدافين والصناعة والتسديد على المرمى، إلا أن دفاعه الهش، وخروجه بشباك نظيفة في مباراتين فقط، يعطيان مؤشراً حول الخلل.

أرقام هجومية مبهرة

يتصدر العين قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 38 هدفاً، جعلته الأقوى هجوماً بالمشاركة مع شباب الأهلي «المتصدر»، كما يُعتبر الفريق الأكثر تسجيلاً من داخل منطقة الجزاء بـ37 هدفاً، والأكثر تسجيلاً بالرأس بتسعة أهداف.

ويمتلك العين أقوى خط هجوم من الناحية التهديفية، إذ يعتلي لاعبه الدولي التوغولي لابا كودجو قائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، وهو أيضاً الأكثر تسديداً على المرمى بـ63 تسديدة.

وعلى صعيد صناعة الأهداف، يتصدر الدولي الباراغوياني اليخاندرو كاكو قائمة الأكثر صناعة للأهداف بسبع تمريرات حاسمة، إضافة إلى اعتلاء قائمة التمريرات المؤثرة بـ30 تمريرة. كما يُظهر قائد الفريق، بندر الأحبابي، تميزاً في التمريرات العرضية، إذ أرسل 76 كرة عرضية، وهو رقم قياسي في الدوري.

ومن ناحية الاستحواذ والتحكم في مجريات المباريات، يمتلك «الزعيم» أعلى نسبة استحواذ في الدوري بمعدل 59%، وهو أيضاً الأكثر تمريراً بـ7071 تمريرة، بما في ذلك 3392 تمريرة في ملعب المنافس، كما حصل الفريق على 107 ركنيات، وهو رقم قياسي آخر يضاف إلى سجله.

إحصاءات سلبية تكشف الخلل

على الرغم من هذه الأرقام الهجومية القوية، إلا أن العين بعد 15 مباراة في الدوري، جمع 26 نقطة فقط، بعدما فاز في سبعة لقاءات، وتعادل في خمسة، كأكثر فرق المقدمة الستة سقوطاً في فخ التعادلات، كما خسر ثلاث مواجهات. ومع ذلك، يُعتبر ثاني أقل فريق تقبلاً للخسائر بعد شباب الأهلي «بلا هزيمة» والشارقة «بخسارتين».

على الصعيد الدفاعي، يُعد العين ثامن أضعف خط دفاع في الدوري، حيث اهتزت شباكه 24 مرة، كما أن حارسه الدولي خالد عيسى خرجت شباكه نظيفة في مباراتين فقط، ما يضعه في المركز العاشر من ناحية عدد المرات التي حافظ فيها على نظافة شباكه. وهو ما يوضح المفارقة في أن العين يمتلك أقوى هجوم، إلا أنه يعاني دفاعياً.

إريك: نحتاج إلى التنظيم الدفاعي.. ولم نبذل الجهد الكافي

مدافع العين إريك جورجينس يتصدى برأسه للكرة. الإمارات اليوم

أقرّ مدافع فريق العين، إريك جورجينس، بوجود أخطاء دفاعية كلفت «الزعيم» خسارة نقاط كثيرة، مشيراً إلى أن عليهم أن يكونوا أقوى على الجانب الدفاعي، كما هي الحال في خط الهجوم الذي أحرز 38 هدفاً.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحتاج إلى أن نكون أكثر تنظيماً من الناحية الدفاعية، ولم نبذل الجهد بشكل كافٍ في المباريات الماضية، وأحياناً نفعل الكثير هجومياً، لكننا نحتاج إلى أن نكون كذلك دفاعياً، ففي مباراة البطائح استقبلنا هدف التعادل من خارج منطقة الجزاء، لكن الانتصار كان من نصيبنا في النهاية».

وعن حظوظ العين في المنافسة على لقب الدوري قال: «لا يمكننا تغيير ما حدث في الماضي، وعلينا العمل والتفكير في المستقبل، قد يقول البعض إن هذا أمر صعب أو صعب للغاية، لكن يجب أن نقوم نحن بدورنا، وإذا لم نقم نحن بدورنا فمن المستحيل أن يكون لدينا أمل، وبالنسبة لي فإن لدينا فرصة حتى اليوم الأخير، وإذا كانت لديك فرصة حسابية فعليك العمل من أجل ذلك».

. 107 ركنيات حصل عليها «الزعيم» في 15 مباراة.

. 26 نقطة فقط جمعها العين (7 انتصارات و5 تعادلات و3 خسائر).

. العين خرج بشِباك نظيفة في مباراتين فقط.. وعلامات استفهام حول الدفاع.

. كاكو يتصدّر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ 7 تمريرات حاسمة.