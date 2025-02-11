شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد رياضة صيد الأسماك جاهز لانطلاق بطولة الجونة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح استعداداته لانطلاق منافسات بطولة الجونة الدولية التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري.

ووصل إجمالي الفرق المشاركة في البطولة إلى 15 فريقا يمثلون ثمان دولة مختلفة.

ويشارك من مصر 8 فرق هي نادي هليوبوليس الرياضي، والزهور الرياضي، والصيد المصري بالدقي، والنادي النوبي العام بالاسكندرية حيث تأهلوا من بطولة كأس الاتحاد.

أما الأندية الأربعة الأخرى التي تممثل مصر في البطولة فهي الجونة والمعادي واليخت ونادي سبورتنج وفريق ستريكرس بدعوة من اللجنة المنظمة.

تخوض سويسرا منافسات البطولة بفريقين من بينهم فريق نسائي، فيما بقية الدول المشاركة فإنها ستخوض البطولة بفريق واحد وهي جنوب إفريقيا، والسعودية، وعمان وإيطاليا و أسكتلندا وإيران.

أكد المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد أن جميع أعضاء مجلس الادارة يبذلون قصارى جهدهم ، كما أن هناك تعاونا ملموسا بين الاتحاد وجميع الجهات المسؤولة من أجل أن تخرج البطولة في أفضل صورة ممكنة.

وتأتي البطولة في إطار سعي الاتحاد المصري لرياضه صيد الأسماك لتنشيط السياحه الرياضيه بوجه خاص والسياحه في مصر بوجه عام.