شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: عقوبة ناصر ماهر 3 مباريات وفقا للائحة الجديدة مثل القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، أن من بداية الموسم وضعنا لائحة جديدة بها كل المخالفات والعقوبة المستحقة لها والأندية وقعت عليها، وربط عقوبة ناصر ماهر بعقوبة حسين الشحات الموسم الماضى غير صحيح.

وقال طه عزت، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وضعنا لائحة عقوبات جديدة هذا الموسم وتم التوقيع عليها من جميع الأندية، لذلك كل لاعب وناد يعرفون العقوبة التى سيتم التوقيع عليه وهى لائحة تم تغييرها عن الموسم الماضى".

وأضاف: "عقوبة ناصر ماهر هى إيقاف 3 مباريات و50 ألف غرامة بعد التعدى على مدافع الإسماعيلى، وهى نفس العقوبة التى تم توقيعها على الجزائرى أحمد القندوسى مع سيراميكا بعد ضربه لاعب سموحة بدون كرة".

وتابع: "لست مسئولا عن لائحة الموسم الماضى، ووضعنا لائحة جديدة ولها مخالفة محددة وهو ما طبق على ناصر ماهر، والربط بينها وبين عقوبة حسين الشحات الموسم الماضى غير صحيح؛ لأن اللائحة تم تعديلها والأندية موقعة عليها".