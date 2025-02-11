شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد ينضم لقائمة الزمالك وفاركو بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالإثنين، 10 فبراير 2025 11:56 م
تواجد محمود جهاد لاعب الزمالك في قائمة فريقه لمواجهة فاركو غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان محمود جهاد قد تعرض للإصابة بإجهاد عضلي في مباراة الإسماعيلي الماضية ولم يستطع استكمال اللقاء.
وبات جهاد جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة فاركو بعد التعافي من الإصابة، وتبقى مشاركته في اللقاء بيد الجهاز الفني.
ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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