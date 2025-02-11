شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد ينضم لقائمة الزمالك وفاركو بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

تواجد محمود جهاد لاعب الزمالك في قائمة فريقه لمواجهة فاركو غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمود جهاد قد تعرض للإصابة بإجهاد عضلي في مباراة الإسماعيلي الماضية ولم يستطع استكمال اللقاء.

وبات جهاد جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة فاركو بعد التعافي من الإصابة، وتبقى مشاركته في اللقاء بيد الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.