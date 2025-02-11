شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: زيزو والشحات وإمام الأفضل و10 ملايين أجر أعلى لاعب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور لاعب النادى الأهلى السابق، أن الأرقام التى نسمعها مبالغ فيها جدا ومفيش لاعب فى مصر يستحق أكتر من 10 ملايين جنيه فى الموسم، ونصحت مصطفى شوبير بعدم الرحيل من الأهلى.

وقال حسام عاشور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أكتر لاعب يستحق 10 ملايين فى الموسم وأديهم لزيزو والشحات وإمام وممكن كمان محمد الشناوى، أكتر لاعب فى جيلنا كان بياخد 3 ملايين، والحديث عن 100 مليون جنيه مبالغ فيه ولا 50 مليون ولا 40 حتى، ولما أديله 100 مليون فى السنة هيعملى إيه وهاخد كام من اللى هيعمله علشان أديله المبلغ ده".

وأضاف: "نصحت مصطفى شوبير بالبقاء فى الأهلى وعدم الخروج معارا لأنى كنت شايف أنه هيكون الحارس الأساسى للأهلى، والحمد لله كل ما بيلعب بيثبت أنه حارس كبير وكان مرشح لأفضل حارس فى أفريقيا".

وعن مارسيل كولر، قال: "كولر أول ما جه الاهلى كان مركز جدا لتحقيق البطولات، ولكن الفترة الأخيرة الدنيا مش كويسة فأتمنى يعيد حساباته خاصة مع كثرة الإصابات كان بيلعب لاعيبه فى أماكن مش مكانها ولكن مع وجود الصفقات أتمنى يرجع كما كان".

وتابع: "أنا أكتر لاعب لعب مباريات مع الأهلى فى تاريخه 512 مباراة، وسجلت 3 أهداف فقط، ولكن صنعت العديد من الأهداف وحققت 39 لقبا".

واستطرد: "زعلان على القفلة الأخيرة مع النادى الأهلى، وكان نفسى يكون ختامى مع الأهلى أفضل من كدة بعد 20 سنة مع الأهلى، أنا اتظلمت جامد فى الموضوع ولكن الأهلى بيتى وأنا اتربيت فيه، وكنت حابب الأمور تكون أبسط من كدة ويتعمل ماتش الاعتزال وأشتغل فى الكرير اللى كان موجود لكن الأمور لم تسير كما تمنيت".

وأردف: "سمعت الكابتن خالد مرتجى بيقول ما عندناش مشكلة معايا وأنا رحت الأهلى والناس استقبلتنى أحسن استقبل، وإن شاء الله قريب سيكون هناك جلسة قريب وأرجع الأهلى تانى، ولم أفتعل مشكلة طوال تاريخى مع الأهلى، ومفاوضات تجديدى للأهلى لم تتعد اليومين، وأتمنى الأمور تنتهى وأرجع تانى لبيتى".

وعن على معلول قال حسام عاشور: "سعيد باستمرار على معلول مع الأهلى ويستحق هذا التكريم لأنه قدم للأهلى الكثير للفريق، وأتمنى أن يستعيد مستواه ويقدم الكثير للأهلى، وأبارك لمحمد شوقى على المنصب الجديد وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة".