شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10/2/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10-2-2025، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة يظهر فى تدريبات الفريق اليوم، ونيولوك معلول وظهور محمد شوقى.. شاهد لقطات من مران الأهلي، بوساكا: سعيد للمشاركة فى رفع كفاءة الحكام وهذا يعكس اهتمام المنظومة بالتحكيم.

أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة يظهر فى تدريبات الفريق اليوم

يظهر اليوم التونسى أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد التعاقد مع الابيض فى ميركاتو الشتاء.

بوساكا: سعيد للمشاركة فى رفع كفاءة الحكام وهذا يعكس اهتمام المنظومة بالتحكيم

أكد ماسيمو بوساكا ، المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أنه سعيد بالمشاركة فى رفع كفاءة الحكام المصريين، من خلال ورش العمل المقامة بمشروع الهدف.

نيولوك معلول وظهور محمد شوقى.. شاهد لقطات من مران الأهلي

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورًا من مران فريقها الأخير استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وشهدت الصور ظهور التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق بنيولوك جديد

عصام الحضري يعلن وفاة حماته: أمي الثانية ماتت

أعلن عصام الحضرى نجم منتخب مصر السابق، وفاة والدة زوجته.

إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات أبرز عقوبات الجولة الـ12 بالدورى

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ12، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد ربع ونصف نهائي كأس مصر

أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، جدول مواعيد مباريات دور الـ8 وقبل نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024 / 2025.

ارتياح فى جهاز الزمالك بعد تلبية طلبات جروس

سادت حالة من الارتياح فى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بعد قيام مجلس الإدارة بتلبية مطالبه الفنية.

عصام سراج الدين رئيساً للقطاع التجاري باتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيساً للقطاع التجاري بالاتحاد.