شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة عبد الله مجدى بقطع فى الضامة ويغيب عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الله مجدى ظهير أيمن نادى سيراميكا، إصابته بقطع فى الضامة بعد الإصابة التى تعرض لها أمام فاركو فى الجولة الثانية عشرة من دوري nile.

وتعرض عبد الله مجدى لإصابة قوية خلال مباراة فاركو وخضع لأشعة أثبتت وجود قطع فى الضامة ليغيب عن مران الفريق استعدادا لمواجهة زد الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري nile.

ويفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الثنائى عبد الله مجدى وجاستن آرثر مدافعى الفريق أمام زد، بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام فاركو فى المباراة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويتسلح نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بصفقاته الجديدة من أجل العودة لسكة الانتصارات محددا بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام سموحة وفاركو في بطولة الدوري.

ونجح سيراميكا في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بـ4 صفقات قوية بالإضافة إلى تفعيل بند الشراء بناء على تعليمات أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

وتعاقد سيراميكا مع محمد رضا بوبو قادما من بيراميدز، والجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية ومازن ياسر من الجونة، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى لمدة موسمين ونصف الموسم.

ووضع أيمن الرمادى برنامجا تأهيليا لتجهيز الثلاثى محمد رضا بوبو ومازن ياسر وأحمد عبد الرحمن من أجل الاستعانة بهم أمام زد فى المباراة المقبلة، لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفريق فى الفترة الماضية.