شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة فى الركبة تبعد أحمد فتوح عن مباراة الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

يغيب أحمد فتوح لاعب الزمالك عن مباراة فريقه وفاركو المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعرض فتوح لكدمة في الركبة تسببت في استبعاده من مباراة الزمالك وفاركو غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بالمغربي محمود بنتايج في الجبهة اليسرى للفريق.

من ناحية أخرى قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة غدا الثلاثاء فى الأسبوع الـ13 بالدورى المصرى، على أن يدير الحكم عبد العزيز السيد مباراة الزمالك وفاركو غدا فى نفس الأسبوع.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الغد كل من: وسام أبو علي وأشرف بن شرقي وطاهر محمد ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم وسمير محمد وأشرف داري وكريم فؤاد، وقد يستمر غياب علي معلول عن مباراة الغد بسبب عدم الجاهزية الفنية رغم جاهزيته من الناحية الطبية.