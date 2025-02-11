شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: راجع الأهلى قريب وزعلان على طريقة ختامى والصفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور لاعب النادى الأهلى السابق، أنه ينتظر جلسة قريبا تجمعه بمسئولى الأهلى، وصفقات الأهلى فى الانتقالات الشتوية قوية جدا وسعيد باستمرار على معلول.

وقال حسام عاشور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا أكتر لاعب لعب مباريات مع الأهلى فى تاريخه 512 مباراة، وسجلت 3 أهداف فقط، ولكني صنعت العديد من الأهداف وحققت 39 لقبا".

وأضاف حسام عاشور: "زعلان على القفلة الأخيرة مع النادى الأهلى، وكان نفسى يكون ختامى مع الأهلى أفضل من كدة بعد 20 سنة مع الأهلى، أنا اتظلمت جامد فى الموضوع، ولكن الأهلى بيتى وأنا اتربيت فيه، وكنت حابب الأمور تكون أبسط من كده ويتعمل ماتش الاعتزال وأشتغل فى الكرير اللى كان موجود، لكن الأمور لم تسر كما تمنيت".

وتابع: "سمعت الكابتن خالد مرتجى بيقول ما عندناش مشكلة معايا وأنا رحت الأهلى والناس استقبلتنى أحسن استقبل، وإن شاء الله قريب ستكون هناك جلسة قريب وأرجع الاهلى تانى، ولم أفتعل مشكلة طوال تاريخى مع الأهلى، ومفاوضات تجديدى للأهلى لم تتعد اليومين، وأتمنى الأمور تنتهى وأرجع تانى لبيتى".

وعن على معلول قال عاشور: "سعيد باستمرار على معلول مع الأهلى ويستحق هذا التكريم لأنه قدم للأهلى الكثير للفريق، وأتمنى أن يستعيد مستواه ويقدم الكثير للأهلى، وأبارك لمحمد شوقى على المنصب الجديد وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة".

واستطرد: "صفقات الأهلى قوية جدا، والاهلى دائما يتعامل مع الصفقات بهدوء لاختيار الأفضل، مثل السلوفينى جراديشار الذى تألق من أول دقيقة واستطاع التسجيل ونال حب الجمهور من البداية وكذلك مصطفى العش لاعب هايل، بجانب أحمد رضا الذى أتمنى له التوفيق؛ لأن الضغوط فى الأهلى غير بتروجت، وطبعا أشرف بن شرقى صفقة قوية جدا بالإضافة إلى تريزيجيه".

وعن أكرم توفيق، قال: "جمهور الأهلى زعلان من أكرم توفيق لعدم التجديد، وأكرم فكر فى تأمين مستقبله وتقريبا زوجته فى قطر، فممكن هو دا اللى خلاه ياخد القرار، ولكن من وجهة نظرى الأفضل له كان البقاء فى الأهلى بعد عرض الأهلى له".