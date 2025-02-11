شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعرض ترتيبات استقبال كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم جميع الترتيبات الخاصة لاستقبال النادي كأس العالم للأندية في إطار جولة ترويجية حول دول العالم التي تشارك أنديتها في البطولة بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

ووجَّه المجلس بضرورة أن تكون جميع الترتيبات في أبهى صورها، وبما يليق بمكانة مصر والنادي الأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، حيث يصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة العالمية للترويج للبطولة المرتقبة، والذي يشارك فيه الأهلي والذي سيقام في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو.

وسيكون الأهلي، ممثل مصر الوحيد في البطولة، محطة أساسية ضمن الجولة الترويجية، حيث ستُعقد فعاليات احتفالية على ضفاف نهر النيل يومي 13 و14 فبراير، بحضور مسؤولي النادي والجماهير ومحبي كرة القدم في مصر.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لمكانة الأهلي كأحد الأندية المشاركة في أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، والتي ستُقام بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة، ما يجعلها حدثًا استثنائيًا في أجندة كرة القدم العالمية.

ومن المتوقع أن تحظى الفعاليات باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، حيث يسعى فيفا للترويج للبطولة وإشراك المشجعين في الأجواء الاحتفالية قبل انطلاق المنافسات رسميًا في عام 2025.